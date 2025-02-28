Yavaş, CHP’den Bağımsız Aday Olacak Mı?

HASAN SUBAŞI FORMÜLÜ YENİ BİR BOYUT GETİRİYOR

CHP içindeki adaylık tartışmalarına yönelik Hasan Subaşı formülü, Erkin’in yazısında dikkat çekiyor. “Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir.” diyen Erkin, bu formülün detaylarını paylaşıyor. Ön seçimde dışarıda kalan aday, 100 bin imzayla bağımsız aday olabiliyor. Eğer seçim ikinci tura kalırsa, CHP’li iki başkan, muhalif oyları maksimuma çıkararak ilk turda az oy alan diğerine tam destek verebilir. Ayrıca, istenirse cumhurbaşkanlığı yardımcılığına geçme seçeneği de bulunuyor. Bu formül, parti birliğini korumayı ve milyonlarca seçmenin iradesini yansıtmayı vaat ediyor.

YAVAŞ’IN STRATEJİSİ NE OLACAK?

Kulislerde 2027 seçimlerine dair hareketlilik artıyor. Yavaş’ın “ağabey” pozisyonunu sürdürerek CHP’de birleştirici bir rol üstlenmeyi planladığı ifade ediliyor. Erkin’in kaynaklarına göre, “Mansur Başkan, İmamoğlu’yla görüşmelerini sürdürecek, gerginliğin tarafı olmayacak. İşine odaklanacak, ekonomi vurgusunu bırakmayacak.” deniliyor. Yavaş’ın anketleri izleyeceği ve Ekrem İmamoğlu’nun kazanma ihtimali netleşirse yarışta yer almayacağı öngörülüyor. Özgür Özel’in genel başkanlığını sorgulatacak adımlardan kaçınacağı bildirilen Yavaş’ın, 2027 seçimleri öncesinde, yani 2027 ortalarında tavrını netleştirmesi bekleniyor.

SİYASETTE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Türkiye’nin siyaset gündemi, bu kulislerle birlikte hareketleniyor. Yavaş’ın, CHP’den kopmadan bağımsız bir hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun önünü açarak “centilmenlik” mi sergileyeceği tartışılıyor. 2027 seçimleri için geri sayım başlarken, Ankara’dan gelen sinyaller siyasetin dinamiklerini etkileyen gelişmeler olarak öne çıkıyor.