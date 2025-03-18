Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Askıya Aldı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN KARAR AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi, kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiğini bildirdi. Üniversiteden gelen açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiği ifade edildi. Bu durum büyük yankı uyandırırken, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, söz konusu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

YAVAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun aldığı bu karar nedeniyle tepkiler artarken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Zamanı gelince değerlendireceğiz” diyen Yavaş, bu kararını askıya aldığını açıkladı. Yavaş, “Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum” dedi.

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKİ MÜCADELE

Yavaş, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile ilgili olarak, “Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir” ifadelerini kullandı. Yavaş, demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmanın, Türkiye’ye ve demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu vurguladı.

Yavaş, “İstanbul Üniversitesi’nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa’yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi ve partisi ile dayanışma mesajını dile getirdi. Ayrıca, “Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı. Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlıkları kabul etmeyeceklerini belirtti ve bu mücadeledeki desteklerini yineledi.