Yavaş: En Düşük Maaş 44 Bin TL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA MAAŞ ARTIŞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün düzenlediği basın toplantısında belediye personelinin maaşlarına yapılan artışlarla ilgili bilgiler sundu. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL’ye yükseldi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yavaş, çalışanların yemek ücretleri ve sosyal yan haklarında da artış yapılacağını ifade ederek, “Bayram İkramiyesi 48 Bin TL’den 56 Bin TL’ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele, 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL’den 4 Bin TL’ye çıkarılmıştır.” şeklinde konuştu.