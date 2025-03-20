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Yavaş, İmamoğlu’nun Gözaltısının Ardından Döndü

YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ VE BİLDİRİM

Bir dizi resmi ziyarette bulunmak üzere yurt dışında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye geri döndü. Yavaş, Dilek İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DESTEK AÇIKLAMASI VE HUKUK VURGUSU

Yavaş, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Ailecek destek veriyoruz. Türk milleti yaşananları görüyor. Tek temennimiz o hukuk inşallah. Siyasallaşmış bir yargı var. Yargının güven vermesi lazım. Yine de sığınacağımız liman hukuktur” dedi. İmamoğlu’nun polis tarafından ifadesine çağrılması durumunda hemen gideceğini belirten Yavaş, “Daha önce Ekrem Bey iki üç defa ifadeye çağrılmıştı, koşarak gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip evin bu şekilde aranması, apar topar götürülmesi uygun düşmemiştir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Sözlerinin devamında, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yöneltilen bir soru karşısında gerildiği gözlenen Yavaş, “Akşam da Saraçhane’deyiz. Miting yapılacak yine. Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmanın yeri değil. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz. 23 Mart’ta tepkimizi güçlü olarak göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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