Yavaş Özdağ’ı Ziyaret Etti

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN MANSUR YAVAŞ’A ZİYARET

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Yavaş ve Özdağ, ABB’de yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı. Mansur Yavaş, Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise tutuklu kaldığı süre boyunca kendisinin ve ailesinin yanında olan Yavaş’a teşekkür etti.

HUKUKİ HATA ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Özdağ’ın ziyareti sırasında gündeme gelen Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasıyla ilgili bir soruya Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata” ifadelerini kullandı. Ayrıca avukatların müvekkillerini her koşulda savunma yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Yavaş, “Avukatının tutuklanması, şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmaktadır. Bu durum derhal sona ermelidir.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HUKUK SÜRECİ

Özdağ ise yaptığı açıklamada, daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama hatırlamadığını dile getirerek Türkiye’nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini aktardı. Bu bağlamda, hukuk sisteminin gelişimi ile ilgili kaygıların arttığını belirtti.