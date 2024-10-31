Yavaş’tan Özer Hakkında Açıklama: Tutuklama Yanlışlıklarla Dolu

AHMET ÖZER’İN TUTUKLANMASINA YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in dün sabah gözaltına alındıktan sonra mahkemece “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanmasını değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı’nın Özer’in yerine kayyım atamasına dair Yavaş’ın açıklamaları dikkat çekici oldu.

SEÇİLMİŞ BAŞKANIN HUKUKA AYKIRI GÖZALTINA ALINMASI

Yavaş, açıklamasında, “Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Bu durumun hukuki açıdan haksız olduğunu ve yetkililerin bu tarz müdahaleleri normal hayata entegre etmemesi gerektiğini belirtti.

TUTUKLAMA NEDENİ VE BEKLENTİLER

Başkan Yavaş, akşam yayımlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsedilen olayların 5-10 yıl geriye gittiğini vurguladı. “Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?” diyerek, süreçteki belirsizliklerin sorgulanması gerektiğini iletti. Ayrıca, bir kişinin suç işleme özgürlüğü olmadığını, ancak yasal çerçeve içerisinde suçlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

DEMOCRATİK ENDİŞELER VE POLİTİK BOYUT

Yavaş, tutuklamaların demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici olduğunu da belirtti. “Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp, Ahmet Özer’in soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, tutuklama öncesinde bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanacağı haberlerinin yayınlanmasının işin siyasi boyutunu güçlendirdiğine dikkat çekti.