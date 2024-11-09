Yavaş’tan Soruşturmalara Dair Açıklama Yapıldı

Yavaş, Keçiören Cemevi’nin açılışı nedeniyle düzenlenen törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yavaş, seçildikleri gün yaptıkları ilk belediye meclisi toplantısında birlikte çalışmak istediklerini, bu klasman içerisinde hiçbir belediyeyi ayırt etmeden partilere göre hareket etme arzusunu dile getirdi. “Bunun yolu eğer bilgi almak istiyorlarsa bir soru önergesi verilir, istedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız. Kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok veririz” diyerek, yaşanan durumu şöyle aktardı: Ancak böyle yapmak yerine sosyal medyada ve belediye meclisinde beş yıldır olduğu gibi iftira atarak konuşuyorlar. Arkadaşımız durumu izah etmek isterken, tahammül edemeyip saldırmışlar. Aslında o konuşmasını yapabilirdi. Başka biri ‘Hayır öyle değil, böyle’ de diyebilirdi. Hoş bir durum değil, umarız il başkanlarımız bu meseleyi çözebilir. Temennimiz tekrar barışma yönünde.

ABB’NİN KONSER BÜTÇELERİYLE İLGİLİ SÜREÇ

Sonuçlar tamamlandı ve pazartesi günü saat 15.00’te oldukça kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirten Yavaş, “Bütün Türkiye’nin de izlemesini isterim, canlı yayınlıyoruz” ifadesini kullandı. Yavaş, hesapların ne olduğunu göstereceklerini belirtti ve hiçbir şeyi gizlemeyeceklerinin altını çizdi. “Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider. Şimdiye kadar yapılan şey odur. Kendi dönemimde de 56 teftiş yaptırdım” dedi. Bu süreçte savcılığa gitmek isteyenlerin gereğini yaptığını, ancak bütün iddiaların kendi belediyelerinde soruşturulacağını söyledi. Yavaş, soruşturmaların dedikoduları ortadan kaldıracağını, bürokratların aklanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

KONSERLERDE SAKLANACAK BİR ŞEY YOK

Yavaş, konserlerin Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiğini ve eksiklik tespit edilirse gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Diğer belediyelerin yaptığı ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden inceleyerek aynı tarihte aynı işlerin kimler tarafından hangi fiyatlarla yapıldığını belirlediklerini açıkladı. “Şöyle bir iddiamız yok. ‘Önceki dönemde çok israf oldu, bakın görün.’ Deyip kendimizi savunma durumunda değiliz” dedi. Önceki dönemlerin har vurup harman savurma alışkanlığının kendilerine ait olmadığını belirten Yavaş, sistemin yok edilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Muhalif belediye meclisi üyelerinin sürekli şikayet dilekçeleri vermesinin de örneğini verdi. Bu dilekçelerin çoğunun takipsizlikle sonuçlandığını ve hiçc bir bürokratın ifade vermediğini vurguladı.

ACIMASIZ BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, son 50 anketin hemen hemen tümünde hem başarı oranları hem de kamuoyu yoklamasında birinci çıktığını belirtti. Ancak son 1 hafta 10 gündür “acımasız bir saldırı var, gerek konserler üzerinden gerekse her türlü iddiayla” bu saldırının yapıldığını aktardı. “Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor” şeklinde konuştu.