“Yavaş’tan Soruşturmalara İlişkin Açıklama”

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Yavaş, Keçiören Cemevi’nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda yaşanan tartışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Yavaş, seçildikleri günden itibaren ilk belediye meclisi toplantısında “artık el ele verip hep beraber çalışmak istiyoruz” dedi ve bu bağlamda hiçbir belediyenin ayrımcı bir şekilde çalışılmaması gerektiğini dile getirdi. “Bunun yolu eğer bilgi almak istiyorlarsa bir soru önergesi verilir, istedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız. Kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok veririz” diyen Yavaş, bunun yerine sosyal medyada ve belediye meclisinde beş yıldır sürdürülen iftiralarla konuşmalar yapıldığını ifade etti. Ayrıca, bir arkadaşının durumunu izah etmeye çalışırken tahammül gösterilmeksizin saldırıya uğradığını vurguladı. Yavaş, il başkanlarının karşılıklı görüşerek barışmak suretiyle güzel bir ortam oluşturabilmesini umduğunu belirtti.

KONSER BÜTÇELERİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser bütçeleriyle ilgili sürecin sonuçlarının tamamlandığını ve “pazartesi günü 15.00’te çok detaylı bir açıklama yapacağımızı” bildirdi. Yavaş, bütün Türkiye’nin bu açıklamayı izlemesini istediğini vurguladı ve “Hesap kitap neymiş? Biz hiçbir şeyi şimdiye kadar saklamadığımız gibi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider” dedi. Kendi dönemi içerisinde 56 teftiş yaptırdığını ve “Bunun içerisinde savcılığa gitmek isteyen varsa gitmesi gereken varsa onlar da gitmiştir” şeklinde konuştu. Yavaş, “Bütün iddialar benim belediyelerimde soruşturulur. Bundan çekinmiyoruz çünkü soruşturduğunuz zaman dedikoduyu ortadan kaldırıyorsunuz” diyerek önemli bilgiler verdi. Tüm konserlerin ve ihalelerin her zaman incelendiğini dile getirdi.

SAVCILIĞA GİDEN ŞİKAYETLER

Yavaş, saklayacak bir şeyleri olmadığını ve konserlerin Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapıldığını belirtti. Eksiklik tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağının altını çizdi. Diğer belediyelerin yaptığı ihaleleri de Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarından çıkardıklarını anlatarak, “Şöyle bir iddiamız yok. ‘Önceki dönemde çok israf oldu, bakın görün’ deyip kendimizi savunmak gibi bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı. Daha önce paraların israf edildiği dönemlerin alışkanlık olduğunu ve “Bu sistemi yok etmek için geldik Ankara Büyükşehir’e” dedi. Yavaş, kararlılıklarının ve yolsuzluğun kaldırılması konusundaki amacının açık olduğunu belirterek, “Görevimiz bittikten sonra da alnımız ak olarak çıkabileceğiz” ifadesini kullandı.

ACI MASIZ SALDIRILAR ÜZERİNE

Yavaş, son zamanlarda yapılan anketlerde başarı oranları açısından ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, “Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiayla başladılar saldırmaya” diye konuştu. Bu saldırıların hem sağdan hem soldan yapıldığını vurguladı.