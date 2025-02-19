Yavaş ve İmamoğlu Arasındaki Fark Azaldı

ANKET SONUÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 460 kişi ile yapılan anket çalışmasında katılımcılara, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi. İki isim arasındaki farklar dikkat çekiyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN OY ORANLARI

Ankete göre İmamoğlu’nun “Oy veririm” yanıtını verenlerin oranı yüzde 41.8 iken, “Oy vermem” diyenler yüzde 33.9 olarak belirlendi. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 oldu. Mansur Yavaş’a bakıldığında ise “Oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 41.3, “Oy vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 35.4 olarak kaydedildi. Yavaş için kararsızların oranı da yüzde 23.3 olarak çıktı. Kararsızların dağıtılmasıyla birlikte İmamoğlu’nun “Oy veririm” diyen oranı yüzde 55.2’ye, Yavaş’ın ise yüzde 53.8’e yükseldi.

YAVAŞ, ANKETLERİ TAKİP EDİYOR

Mansur Yavaş’ın CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı, önemli etki yarattı. Edinilen bilgilere göre, Yavaş’ın gelecekte yapılacak anketleri takip ederek, Ekrem İmamoğlu’nun önünde bir çıkış yakalaması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak ilan etmeyi planladığı konuşuluyor.