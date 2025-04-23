Yavaş Yemek, Sağlığı Olumlu Etkiler

YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ

Televizyon izleyerek veya cep telefonuna bakarak yemek yemek yaygın bir durum olsa da, bilim insanları yavaş ve dikkatli yemenin önemli etkileri olduğunu vurguluyor. Yemek yeme hızımız; sindirim, yemek tatmin düzeyi, kilo kontrolü ve genel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahip.

SİNDİRİM SÜRECİ VE YEME HIZI

Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi’nde eğitim görmüş beslenme uzmanı Livia Hasegawa, “Yiyecekleri yavaşça çiğnemek, daha küçük parçalara ayırarak sindirimi kolaylaştırır. Midede diş yoktur; yiyecekler büyük parçalar halinde geldiğinde sindirim süreci yavaşlar ve daha az verimli hale gelir.” diyor. İyi çiğnenmeyen yiyecekler, midenin fazla çalışmasına sebep olur, bu da şişkinlik ve sindirimin yavaşlamasına yol açabiliyor. Hasegawa, “Bu yüzden bazı insanlar yemek yedikten sonra saatlerce şişkin ve halsiz hissediyor.” diye ekliyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE KİLO KONTROLÜ

Yiyeceklerin ne kadar çiğnenmesi gerektiğine dair kesin bir kural yok. Uzman, önemli olanın yutmadan önce yumuşak ve iyi bir kıvama ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Televizyon izleme, telefon kullanma veya aşırı konuşma gibi dikkat dağıtıcı unsurların yemek yemeyi olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. “Bu durum, daha hızlı yemeye ve daha fazla hava yutmaya yol açarak şişkinliğe neden olabilir.” Şayet bu alışkanlık sürekli hale gelirse, Hasegawa, obezite ve çeşitli sağlık sorunları riskinin artabileceğini ifade ediyor.

SAĞLIKLI YEME ALIŞKANLIKLARI EDİNMEK

Hızlı yemek yemenin vücutta fazla kalori alımına yol açtığını belirten New York’taki Cornell Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü Direktörü Sander Kersten, “Hızlı yemek, daha hızlı enerji alımına yol açar, dakikada daha fazla kalori almış oluruz.” diyor. Hasegawa’nın daha iyi yeme alışkanlıkları geliştirmek isteyenler için önerileri arasında, lokmalar arasında ara vermek yer alıyor. “Çatalınızı, kaşığınızı sürekli elinizde tutmayın; bu, çok daha hızlı yemenizi sağlayabilir.” diye öneriyor.

Hasegawa, yemeği dikkatli bir şekilde tüketmenin önemini de vurguluyor. “Yiyecekleri ağzınızda neredeyse lapa gibi olana dek çiğnemeniz, hızınızı doğal olarak düşürür.” Ayrıca, dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durmanın da yararlı olduğunu ifade ediyor. “Yemek yerken çok fazla konuşmamaya çalışın. Konuşmalar dikkatinizi dağıtabilir ve siz fark etmeden yemek yemenizi hızlandırabilir.”