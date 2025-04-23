Yavaş Yiyin, Sağlığınızı Koruyun

YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Televizyon izleyerek ya da cep telefonu ile meşgul olarak yemek yemek oldukça yaygın bir duruma sahip, fakat bilim insanları dikkatli ve yavaş yemek yemenin önemli olumlu etkileri olabileceğini belirtiyor. Yemek yeme hızımız, sindirim süreci ve tatmin duygusunun yanı sıra kilo kontrolü ve genel sağlık üzerinde de etkili oluyor.

Çiğnemenin Sırrı

Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi’nde eğitim gören beslenme uzmanı Livia Hasegawa bu durumu şöyle ifade ediyor: “Yiyecekleri yavaşça çiğnemek daha küçük parçalara ayırarak sindirimi kolaylaştırır. Hastalarıma sık sık basit bir benzetme ile şunu hatırlatırım: midede diş yoktur, yiyecekler büyük parçalar halinde geldiğinde sindirim süreci yavaşlar ve daha az verimli hale gelir.” Hasegawa, çiğnemenin tükürükteki sindirim enzimlerinin üretimini artırarak besin emilimini desteklediğini vurguluyor. Eğer yiyecekler iyi çiğnenmezse midenin daha fazla çalışması gerektiğini, bunun da şişkinliğe sebep olabileceğini ekliyor.

Dikkat Dağınıklığının Sonuçları

Yiyeceklerin kaç kez çiğnenmesi gerektiğine dair kesin bir sayı yok, ancak önemli olan, yutmadan önce yiyeceklerin yumuşak bir kıvama ulaşmasını sağlamak. Hasegawa, “televizyon izlerken, telefon kullanırken veya çok konuşurken dikkatinizin dağılması çiğneme sürecini olumsuz etkileyebilir” diyor ve bunun sonucunda daha hızlı yemek yenebileceğine dikkat çekiyor.

Kilo Kontrolü ve Sağlık Sorunları

New York’taki Cornell Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü Direktörü Sander Kersten, hızlı yemenin “daha hızlı enerji alımına yol açtığını” belirtiyor. İzlenen araştırmalar, bu durumun aşırı yeme riskini artırdığını gösteriyor. Hızın, beyindeki tokluk hormonlarının salgılanmasını geciktirdiğini ve hızlı yemek yiyenlerin genellikle ihtiyaç duyduklarından daha fazla alım yaptığını ekliyor. Hızlı yemenin sindirim sorunlarına, özellikle de asit reflüsü ve gastrite sebep olabileceği de uzmanlar tarafından ifade ediliyor; Hasegawa, bunun, bağırsak mikrobiyotasını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Daha İyi Yeme Alışkanlıkları

Daha sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmek isteyenler için Hasegawa, lokmalar arasında dinlenmeyi öneriyor. “Çatalınızı, kaşığınızı sürekli elinizde tutmayın; bu, daha hızlı yemenize neden olur.” Kendi tavsiyesi doğrultusunda, yemek yerken çatal ve kaşığın masaya yerleştirilmesi gerektiği gibi basit bir hareketin bile süreci yavaşlatabileceğini belirtiyor. Televizyon ve telefon gibi dikkati dağıtan unsurlardan uzak durmanın yemek yeme alışkanlıklarına olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Hasegawa, “Yemek yerken çok fazla konuşmamaya çalışın” diyor. Konuşmanın dikkatinizi dağıtabileceğini ve yeme hızını artırabileceğini ifade ederek, sohbeti minimumda tutmanın yemeğe daha fazla odaklanma sağlamasına yardımcı olabileceğini vurguluyor.