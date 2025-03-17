Yavaşcı, Kızılay Manisa Başkanlığına Yeniden Seçildi

YENİDEN SEÇİM SONUCU

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, 2025 yılında gerçekleşen Genel Kurulda yeniden başkanlık görevine seçildi. Kızılay Karabük İl Merkezi’nde düzenlenen 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, oldukça dikkat çekici bir katılımla gerçekleşti. Kongrede, mevcut başkan Yavaşcı tek aday olarak yer aldı ve yapılan oylamada oybirliği ile yeniden bu göreve layık görüldü.

YENİ YÖNETİM KURULU

Yavaşcı’nın başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu: “Hüsnü Çelik, İsmail Aydın, Ramazan Kahriman, Naciye Onaç Aksoy, Ömer Faruk Yücel, Ömer Çölova, Taner Şahin, Kamil Temel, Samed Salt ve Erkan Doğan.” Başkan Yavaşcı, aldığı tebrikler sonrasında birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.