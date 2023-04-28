Yavaş’tan HÜDA PAR Genel Başkanı’na: Senden utananlara söyle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR Genel Başkanı’nın sözlerine yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’na destek veren ve AKP’nin listesinden seçimlere girecek olan HÜDA-PAR’ın Sinop mitingindeki konuşması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, “Senden utanıyorlar, seninle ittifak yapıyoruz bile diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine, git senden utanan onlara laf söyle” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısıları adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun’da miting düzenledi.

İlk olarak kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Seçime mi savaşa mı gidiyoruz belli değil? 31 Mart’ta da ‘biz gidersek şöyle olur, böyle olur’ dediler. Rantı bırakmak istemediler. Ankara’yı parsel parsel sattılar. ‘Biz gidersek devletin bekası gider’ dediler. Seçildiğimizde söktükleri T.C. tabelalarını astık. Demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin oy farkla ders verdi.

“Çılgın projemiz yok. Ankara halkına harcıyoruz parayı. Türkiye’de artık çılgın proje adı altında gerekli gereksiz sizin paranızı harcatmayacağız. Onlar için denizin dibi görüldü yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı.”

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun kendisini şikayet etmesi hakkında konuşan ve sözlerini yineleyen Mansur Yavaş, “PKK’nın görüşleri belli; Türk bayrağıyla sorunlu, özerklik, federasyon istiyor. HÜDA-Par’da aynı. Beni şikayet etmişler; şeref madalyamdır. HÜDA-Par’ın başkanına sesleniyorum, senden utanıyorlar da ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine onlara laf söylesene” dedi.

Mansur Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 14 Mayıs akşamı için yaptığı “Ya şampanya ya seccade” sözleri için de; “‘Bu seçim kadeh kaldıranlarla, alnı secdeye gidenlerin seçimidir.’ Kimin ne kadar inancı var Cenab-ı Allah’tan başkası bilemez. Ankaralı bizi seçti; ertesi gün sabah namazımızı kıldık Bismillah dedik göreve başladık” diye konuştu.