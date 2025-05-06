Yavru Ayı İş Makinesine Girdi

YAVRU BOZAYI İŞ MAKİNESİNİ GİRDİ

Karabük’te orman işçilerinin çalıştığı iş makinesi içerisinde yavru bir bozayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Merkeze bağlı Keltepe mevkiinde görev yapan işçiler, ormanda yalnız dolaşan yavru bir ayıyı fark etti.

DURUM DOĞA KORUMA EKİPLERİNE İLETİLDİ

İşçiler, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar yavru ayı iş makinesinin içine girmişti. Bir orman işçisi, yavru ayıyı kucağına alarak anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

YAVRU AYI KORUNMASI ALTINA ALINDI

Bölgeye ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru bozayı güvence altına aldı.