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Yavru Ayı Koruma Altında Alındı

YAVRU AYI KORUMA ALTINA ALINDI

Karabük’te orman işçilerinin yanına gelen yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Keltepe mevkiinde çalışan orman işçileri, yanlarına gelen yavru ayının annesinin yanında olabileceğini düşünerek bir süre bekliyor. Ancak, herhangi bir iz görünmeyince işçilerden biri yavru ayıyı koruma altına almaya karar veriyor.

İŞÇİLER YAVRU AYI KAYDETTİ

Yavru ayının sevimli görüntüleri işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor ve bu anlar gülümsemeye sebep oluyor. Bir süre işçilerle birlikte kalan yavru ayı için durum haber verilince bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geliyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Yavru ayının sağlık kontrollerinin yapılacağı ve uygun bir yaban hayatı merkezine götürüleceği bilgisi veriliyor. Böylece yavru ayı, güvenli bir ortama kavuşmuş olacak.

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