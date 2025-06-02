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Yavru Ayı Pusat’ta Görüntülendi

YAĞMUR SÜRECEK

Sivas’ın Hafik ilçesinde, doğada yiyecek arayan bir yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi. Pusat köyünde bir grup arkadaş, araçlarıyla gezerken ağaç kenarındaki yavru ayıyı fark etti. Yiyecek bulmak için Pusat-Özen Barajı kıyısına kadar inen ve burada beslenen yavru ayı, arkadaş grubundan birinin cep telefonuyla kaydedildi.

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Görüntüleme sırasında, yavru ayıya “Burada balık var, ot yeme, balığı ye” diye seslenildiği anlar da kaydedildi. Bir süre bölgede dolaşan yavru ayı, kendisini görüntüleyen kişilere ilgi gösterip dikkatlice izledi. Yavru ayı, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

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