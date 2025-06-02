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Yavru Ayı Yiyecek Arıyordu

DOĞADA YİYECEK ARAYAN YAVRU AYI

Sivas’ın Hafik ilçesinde, doğada yiyecek arayan bir yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi. Hafik’e bağlı Pusat köyünde, araçları ile gezintiye çıkan bir grup arkadaş, ağaç kenarında yavru ayı keşfetti. Yiyecek aramak için Pusat-Özen Barajı kıyısına kadar gelen yavru ayının beslendiği gözlemlendi. Grubun bir üyesi tarafından kaydedilen görüntülerde, kişilerin yavru ayıya, “Burada balık var, ot yeme, balığı ye” şeklinde seslendiği anlar yer aldı.

YAVRU AYININ GÖZLEMLENEN DAVRANIŞLARI

Bir süre boyunca bölgede dolaşan yavru ayı, kendisini görüntüleyen kişileri merakla izledi. Karnını doyurduktan sonra kısa bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, gruptaki arkadaşlar tarafından kaydedilerek hafızalara kazındı. Bu görüntüler doğa ile iç içe olan insanların ilginç anlarına bir örnek teşkil etti.

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