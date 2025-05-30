Yavru Karaca Çarpma Sonucu Telef Oldu

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, sabah saatlerinde Mudurnu-Taşkesti kara yolunda bir aracın çarptığı yavru karaca yaşamını yitirdi. Olay, ormanlık alandan yola inen yavru karacanın, hızla giden bir araç tarafından çarpmasıyla meydana geldi.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Çarpmanın ardından yavru karaca ağır yaralandı ve bir süre hayata tutunmaya çalıştı, ancak sonunda yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü, kazanın olduğu yerden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar, durumu Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

EKSAVATÖR YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, ekskavatör yardımıyla karacanın cansız bedenini yoldan kaldırdı. Olay anında çarpma sesini duyduğunu belirten Kemal Kahraman, “Çarpma sesi duydum. Geldim, yolda yaralı halde yatıyordu. Fiat Doblo tarzı bir araçtı” ifadelerini kullandı.