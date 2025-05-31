Yavru Karga, Duyarlı Vatandaşlarla Kurtarıldı

HIZLA KURTARILDI

Erzincan’da bir yavru karga, duyarlı vatandaşların müdahalesi sayesinde son anda kurtarılıyor. Anne karganın yavrusuna gösterdiği sahiplenme, bu anı izleyenlerin yüreklerini ısıtıyor. Erzincan’ın İnönü Mahallesi’nde, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşanan olay, görgü tanıkları tarafından hem duygusal hem de hoş bir şekilde karşılanıyor.

KURTARMA ANININ GERİ DÖNÜŞÜ

Yuvasından düşünce caddeye düşen yavru karga, hareket halindeki bir aracın altında kalma tehlikesi yaşıyor. Ancak çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde bu talihsiz durumdan son anda kurtuluyor. Bir sürücü, üzerine doğru gelen yavru kargayı fark etmiyor ve çevredeki insanların uyarıları sonucunda aracını zamanında durduruyor. Bu sayede yavru karga ezilmekten kurtuluyor.

ANNE KARGA’NIN ENDİŞESİ

Olayın ardından vatandaşlar, minik kargayı güvenli bir şekilde yol kenarındaki bir ağaca yerleştiriyor. Bu sırada dikkate değer bir başka detay daha ortaya çıkıyor: Yavrusunu kaybetme korkusu yaşayan anne karga, yukarıdan olan biteni büyük bir dikkatle izliyor. Yavrusunun kurtarıldıktan sonra anne karga, ağacın etrafında adeta bir nöbet tutarak kimseyi yaklaştırmıyor.