Yavru Kargayı Vatandaşlar Kurtardı

VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞIYLA KEŞFEDİLDİ

Erzincan’da bir yavru karganın araç altında kalma tehlikesini, duyarlı vatandaşlar son anda önledi. İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olay, çevredekileri hem etkilemiş hem de gülümsetmiş durumda.

ANNE KARGANIN GÖZLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yuvadan düşerek caddeye inen yavru karga, hareket halindeki bir aracın tehlikesi altındayken, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Bir sürücünün üzerine doğru gelen yavru kargayı görmemesi üzerine, vatandaşlar hızlıca uyarıda bulunarak aracın durmasını sağladı. Böylece, yavru karga saniyelerle ezilmekten kurtuldu.

AĞAÇTA GÜVENDE YERİNİ ALDI

Kurtarma sonrası, vatandaşlar seferber olarak minik kargayı güvenli bir şekilde yol kenarındaki bir ağaca yerleştirdi. O anlarda, anne karga dikkat çekici bir şekilde olan biteni yukarıdan izledi. Yavrusu kurtarıldıktan sonra, anne karga ağacın etrafında adeta nöbet tutarak kimseyi yaklaştırmadı. Bu durum, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.