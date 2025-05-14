Haberler

Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

BİNA BOŞLUĞUNDAKİ YAVRU KEDİ KURTARILDI

Hatay’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, yapılan zorlu bir operasyonla kurtarıldı. İskenderun ilçesindeki Karayılan Mahallesi’nde, apartman boşluğundan gelen miyavlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine aktardı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Gelen ihbar üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, bir dairenin banyo penceresinden zorlu bir operasyon gerçekleştirerek bina boşluğuna girdi. Ekiplerin çabasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakılarak doğaya salındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Asya Borsalarında Tarife Gerilimi Azalıyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasında gümrük tarifelerindeki gerilimin düşmesiyle olumlu bir yön aldı. Ancak Japonya'nın ÜFE rakamları hayal kırıklığı yarattı.
Haberler

“Kendine Has Yeni Model Oluşturuldu”

Prof. Dr. Beriş, Türkiye'nin PKK'nın feshiyle kendine özgü bir model geliştirdiğini ifade etti. Bu durumun siyasi yansımaları dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.