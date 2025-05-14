Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

BİNA BOŞLUĞUNDAKİ YAVRU KEDİ KURTARILDI

Hatay’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, yapılan zorlu bir operasyonla kurtarıldı. İskenderun ilçesindeki Karayılan Mahallesi’nde, apartman boşluğundan gelen miyavlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine aktardı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Gelen ihbar üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, bir dairenin banyo penceresinden zorlu bir operasyon gerçekleştirerek bina boşluğuna girdi. Ekiplerin çabasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakılarak doğaya salındı.