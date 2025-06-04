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Yavru Kedi İnşaat Alanında Kurtarıldı

YAVRU KEDİ YIKIM ALANINDAN KURTARILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan bir inşaat yıkım alanında sıkışan yavru kedi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Zeytinli Mahallesi Gençlik Caddesi’nde çevreden gelen miyavlama sesleri dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, inşaat alanında yaptıkları incelemede beton yığınları arasında bir yavru kedinin sıkıştığını tespit etti.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYİ HABER VERDİ

Sıkışan kediyi gören vatandaşlar, duruma kayıtsız kalmayarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, hemen olay yerine giderek yavru kediyi dikkatlice bulunduğu yerden çıkarıp güvenli bir alana aldı. Kurtarılan yavru kediye, su ve yiyecek verildiği öğrenildi. Kentteki bu olay, duyarlı vatandaşların hayvanlar konusunda gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.

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