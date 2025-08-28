Yavru Kedi, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Olay, dün saat 20:30’da bir otoparkta park halindeki 34 CEN 598 plakalı otomobilin motoruna yavru kedinin girmesiyle başladı. Otomobil sürücüsü, durumu yola çıktıktan kısa bir süre sonra fark etti ve hemen Atatürk Bulvarı’nda aracını yol kenarına çekti.

Yardım Talepleri

Sürücü, yavru kediyi bulduğu yerden çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine, itfaiye ekibinden Haşim Ceylan, Hüseyin Sayar ve Tolunay İnlafoğlu’ndan oluşan üç kişi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekibi, otomobilin motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için hemen çalışmalara başladı.

Kurtarma Süreci

Otomobilin bulunduğu yerde trafik yoğunluğu olması ve motorun aralarına eldivenle müdahale etmenin mümkün olmaması, itfaiye ekibinin kurtarma çalışmalarında zorluk yaşamasına neden oldu. Yavru kedi, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin elini tırmaladı. Yaklaşık 20 dakikalık bir çabanın ardından yavru kedi, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, tespit yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.