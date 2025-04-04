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Yavru Kedi Mazgaldan Kurtarıldı. İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti. 112’ye Bildirildi. Doğaya Salındı

ŞANLIURFA’DA MAZGALA DÜŞEN YAVRU KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşanan bir olayda, mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Esentepe Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen olay, vatandaşların duyarlılığı sayesinde çözüme kavuştu.

VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI KEDİNİN KURTULMASINI SAĞLADI

Yağmur suyu mazgalından gelen kedi seslerini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma kullanarak açtı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu mahsur kalan yavru kedi güvenli bir şekilde çıkarıldı.

YAVRU KEDİ SU İÇİRİLDİKTEN SONRA DOĞAYA BIRAKILDI

Kurtarma operasyonunun ardından yavru kediye su içirilerek bakımı yapıldı. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, herhangi bir yara almadığı tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, minik canlının hayatını kurtardı.

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