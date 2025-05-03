Yavru Köpek Antikacı İle Tanıştı

ANNESİ ÖLEN YAVRU KÖPEK SAADECE YALNIZ KALMADI

Osmaniye’de yağmurlu bir günde annesi ölen yavru köpeğin başından saatlerce ayrılmaması gözleri yaşarttı. Annesiz kalan yavru köpeğe hayvanseverler yardım elini uzattı. Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi’nde bir parkta annesi ölen köpeği gören vatandaşlar, durumu hemen hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, anne ve yavru köpeği veterinere götürdü.

YAVRU KÖPEĞİ KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Yağmurda kalan anne köpeğin yaşamını yitirdiğini ve yavrusunun da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenen hayvanseverler, yavru köpeğe sahip çıkmaya karar verdi. Bakım merkezinde tedavi altına alınan yavru köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak annesinin başından bir an bile ayrılmayan yavru köpeğin çaresiz bekleyişi herkesin yüreğini burktu.

Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyesi Muhammet Elbaş, ilk bulduklarında yavru köpeğin durumuna duygu dolu bir şekilde tepki verdiklerini anlattı. “Bahsettiğimiz köpek akşam ihbar üzerine parkta ölmüş durumdaydı. Veterinere götürmene rağmen alanda yani bulduğumuz ortamda öldüğünü gördük. Bir tane yavrusu vardı. Zor oldu çünkü halen emmeye çalışıyordu, sarılmış haldeydi. Almaya gittiğimizdeki arkadaş orada biraz üzüntüden baygınlık geçirdi. Bunlar akıllı varlıklar, yaklaşım amacınızı anlamaya çalışıyorlar. O gün köpeğin daha fazla videosunu çekebilirdik ama yüreğimiz bunu kaldırmadı. Böyle vakalarla sıkça karşılaşıyoruz ama bunlar oldukça zor. Şu an yavrunun tedavisi devam ediyor, soğuk algınlığı ve Parvovirus var. Parvovirus geçtikten sonra aşılar yapılacak. Alana gelen gönüllü arkadaşlar var, sadece bana geliyor. Beni sahiplendi, benim elimden gelip yiyor, bana bakıyor. Anne sandı. İnşallah Rabbim ömür verirse, biz de elimizden geldiği kadar onun iyi yaşamasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.