Yavru Leylekler Tehlike Altında Kalıyor

YAVRU LEYLEK KURTARILDI

Söke’nin kırsal Avşar Mahallesi’nde bir yavru leylek, ayağına dolanan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Elektrik direğinde takılı kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile elektrik dağıtım şirketine bildirdi. İhbar üzerinde harekete geçen ekipler, yavru leyleği kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonucunda başarılı oldu. Ancak, leyleğin her iki bacağının dolanan plastik ip nedeniyle zarar gördüğü ve ayakta duramadığı belirlendi. Yaralı leylek, kırsal Karacahayıt Mahallesi’nde elektrik tellerine çarpan başka bir yetişkin leylekle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Leyleklerin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde tedavi edileceği aktarıldı.

PLASTİK İPLER TEHLİKE SAÇIYOR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, çevreye atılan plastik atıkların, özellikle saman balyalarını bağlamakta kullanılan siyah plastik iplerin leylekler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sürücü, “Geçtiğimiz günlerde yine Avşar köyünde bir yavru leyleği ADM Elektrik Dağıtım şirketinin BOM aracıyla kurtarmıştık. Aynı şekilde Serçin köyünde de ip dolanması nedeniyle başka bir leylek kurtarıldı. Ancak bu son olayda, yavrunun her iki bacağı adeta özel olarak bağlanmış gibi iplerle sarılmıştı. Bu plastik ipler dokuyu tamamen kesmiş ve yavru yürüyemez hale gelmişti” dedi.

DOĞAYA ATILAN HER İP TEHLİKE ARTTIRIYOR

Sürücü, plastik iplerin hayvancılıkla uğraşan kişiler tarafından doğaya atılmaması gerektiğini vurguladı. “Eskiden saman balyaları telle bağlanırdı ancak ineklerin bu telleri yutması nedeniyle plastik ipler kullanılmaya başlandı. Fakat bu sefer de leyleklerde sorun başladı. Yuvaya getirilen ipler bacaklarına dolanıyor ve yaralanmalara, ölümlere neden oluyor. Doğaya atılan her ipin bir yavrunun hayatını tehlikeye atacağını bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen leyleklerin, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salınacağı bildirildi.