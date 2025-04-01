Yavru Ördek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

YAĞMUR SUYU HATTINA DÜŞEN YAVRU ÖRDEK KURTARILDI

Sivas’ta meydana gelen olayda, yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde gerçekleşti. Mahalle sakinleri, yavru ördeğin düştüğünü fark ettiklerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekipler, yavru ördeği düştüğü yerden başarıyla çıkararak, sahibine teslim ediyor.