Yavru Tilki, Boş Havuzdan Kurtarıldı

YAVRU TİLKİ KURTARILIYOR

Batman’ın Gercüş ilçesinde, bir bahçedeki boş yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

TİLKİ MAHSUR KALDI

Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yavru tilki boş yüzme havuzuna düşerek sıkıştı. Mehmet Turan, durumu fark edip tilkiyi kurtarmak için hemen havuza girdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KURTARMA ANLARI ANLATILIYOR

Mehmet Turan, “Bağ-bahçe, bostan işlerimizi yapıyorduk. Bu civarda bizim komşunun bahçesinden sesler geldi. Sese doğru gittiğimizde, boş havuzun içerisinde bir tilki yavrusunu gördük. Havuz yaklaşık 2 metre derinliğindeydi. Havuzun içi boştu, su yoktu. Tilki çıkamıyordu. Hava da sıcaktı, bitkin haldeydi. Havuzun içerisine girdim ve zor olsa da yakaladım. Okşayıp, biraz sevdikten sonra yemek ve su vermek istedim ama yemedi. Sadece su içti. Daha sonra doğaya saldım. Bu tür hayvanların öldürülmemesi lazım. Çünkü bunların doğaya faydası var, zararı yoktur. Bunun için korumak lazım” şeklinde konuştu.