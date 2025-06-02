Yavrular için yardım bekliyorlar

KURT YAVRULARINI KURTARAN ÇOBAN VE KARDESİ

Muş’un Karaağaçlı beldesinde yaşayan bir aile, anneleri ölmüş olan kurt yavrularını hayata döndürdü. İskender Yaylası’nda hayvan otlatan çoban Ömer, annesi ölmüş halde bulduğu 5 kurt yavrusunu fark etti. Yavru kurtlar otların arasında hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ömer, durumu ailesine bildirip yavruları yaylaya getirdi. Ölmekte olan bu yavrular, çoban Ömer Yakışan ve kız kardeşi Asiye Yakışan tarafından verilen sütle hayata tutunmaya çalıştı.

Çoban Ömer, yavrulara nasıl bakacakları konusunda kararsız olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. 9 yaşındaki Asiye Yakışan, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Abim yaylada koyunları otlatırken anneleri ölmüş kurt yavrularını bulmuş. Montunun içine koyup eve getirdi. Çok halsizlerdi, titriyorlardı. Yavrular ölmek üzereydi. Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra süt verdik, biraz toparladılar. O andan sonra onlara bağlandım. Onlarla ilgilendikçe beni sevmeye başladılar, ben de onları çok sevdim. Titriyorlardı, şimdi biraz daha iyiler. Devlet gelip alana kadar ben onlara bakacağım. Abime dedim ki, bunları büyütelim. Ama abim ‘Biz büyütemeyiz, devlet daha iyi bakar’ dedi. Sonra doğaya bırakırlar. O zamana kadar her gün onlara süt verip ilgileneceğim. Anneleri babaları koyunlarımıza zarar vermiş olabilir ama ben bu yavruları çok sevdim. Ayrılmak beni üzer ama yaşasınlar istiyorum.”

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLENİYOR

Asiye, kurt yavruları için yetkililere haber verirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin en kısa sürede bölgeye gelerek kurt yavrularını almasını umuyor. Hayvan sevgisi ile dolu olan bu kardeşler, kurt yavrularının yaşamasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.