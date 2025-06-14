Yavuz Ağıralioğlu, Bursa Ziyareti Gerçekleştirdi

BURSA ZİYARETİNE GELEN YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve A Parti Bursa İl Başkanlığı’nın açılışını yapmak amacıyla Bursa’ya geldi. İlk olarak Osmangazi ilçesindeki Tophane Meydanı’nda partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıralioğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, “A Parti ile Türk milletinin siyasal ufkuna pırıl pırıl bir parti hediye ettik. Siyasetin sıkışmışlığına, muhalefet-iktidar çatışmasına rağmen, muhalefet tarafında ‘AK Parti kalacak’ korkusuna, iktidar tarafında ‘CHP gelecek’ endişesine rağmen, başka bir yolun da mümkün olduğunu millete sunan bir parti kurduk. İktidar, zaman zaman görevlerini doğru yapamamış olsa da muhalefet karşısında ‘Bunlara ülke teslim edilmez’ diyerek istihza ederken, biz vatan, millet, devlet emanet edilebilecek bir parti kurduk. Memlekette neyi koruyacağını, neyi muhafaza edeceğini bilen, Türkiye’nin büyük potansiyeline doğru yürüyebilecek bir kadro hediye ettik” dedi.

Bursa’ya en son 6 ay önce yine bir açılış sebebiyle geldiğini hatırlatan Ağıralioğlu, şunları söyledi: “İlk açılışlarımızı ‘Halk Buluşması’ adıyla gerçekleştirdik. Bu buluşma, bizim halkla buluşmamız değil, milletimizi neyle buluşturacağımızı anlatmak için yapılan bir buluşmaydı. Yapacaklarımızı, AK Parti iktidarının yapamadıkları üzerine kurguluyoruz. 23 yıllık bir iktidarın her şeyi yapabilme imkânı olmasına rağmen hedeflerini tutturamayan bir iktidarın gerçekleştiremediği projelerin kalanına talibiz. Partimizin altıncı ayı doldu. Şu anda sekizinci aydayız. Kongrelerimizi yaptık, açılışlarımızı tamamladık ve Türkiye genelinde teşkilatlanmaya başladık. Ekim’de yapılabilecek bir seçime hazır hale geldik. Temel özelliğimiz, bagajımız yok; önünde, arkasında lobisi, kulisi yok.”

SİYASETÇİLERİN İTİBARSIZLAŞMASI VE MİLLETİN RAKİPLERİ

Siyasetçilerin halkın gözünde itibarsız hale geldiğini belirten Ağıralioğlu, “Siyasetçiler, her söylediklerinin tersini yapabilen bir ilkesizlikle hareket ediyorlar. İki yılda kahramanlarla hainlerin yer değiştirdiği bir sürecin içindeyiz. Biz milletin evladıyız. Her zaman devletin yanındayız. Sözlerimize güvenin. Bu seçimlerde, fakirliğe razı olan bir milletin durumu var” şeklinde görüş belirtti.

TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE YORUMLAR

Yavuz Ağıralioğlu, “2013’te ne denediğinizi, şimdi niçin vazgeçtiğinizi açıklamalısınız. Sırf vicdanlarının hassasiyetleri nedeniyle milletimiz iktidarı bir puan farkla tercih etti” diye konuştu. Ayrıca, var olan sorunlarla ilgili olarak “Daha iyi bir ülke mümkün mü? Daha zengin bir ülke mümkün mü?” sorularını yöneltti. “Biz başka bir milletiz. İddiası olan bir milletiz. Daha önce defalarca başardık” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Ağıralioğlu, İl Teşkilatı ve partililer ile birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.