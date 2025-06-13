Yavuz Ağıralioğlu: “Sorunları Çözmek İçin Hazırlık.”

YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketin giderek artan sorunları üzerinde çalışma yapıldığını ve bu sorunları ele alacak bir kadronun hazırlandığını belirtti. İzmit’te, partisinin il yöneticileri ile düzenlenen bir halı saha maçında bir araya gelen Ağıralioğlu, takımının 6-1 galip geldiği bu maçta 4 gol atarak öne çıktı.

COŞKULU TEŞKİLATLANMA SÜRECİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Türkiye’de partilerin teşkilatlanma hızını 7-8 ay içinde tamamlayabileceklerini vurguladı. “Gecenin bu saatinde bu kadar coşkuyla toplanabilen bir hareket, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktiriyor” ifadesini kullanan Ağıralioğlu, partinin her zaman coşkulu bir şekilde çalıştığını ve bu coşkunun sahada görüldüğünü söyledi. Eylül ve Ekim aylarına kadar sahadaki tüm varlıklarını milletin duyabileceği şekle dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

MEMLEKETİ SARIP SARMIYORUZ

Ülke genelinde ivmesi yukarı yönlü olan tek partinin Anahtar Parti olduğunu belirten Ağıralioğlu, diğer partilerin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini vurguladı. “Bugün burada gördüğünüz coşku bunun alametidir” diyen Ağıralioğlu, partinin milletle buluşma ve memleketin tamamını sarıp sarmalama çabası içinde olduğunu ifade etti. Siyasi, fiziki ve fikri kondisyon biriktirdiklerini belirten Ağıralioğlu, “Memleketimizin ağırlaşan sorunları var; bunları çözecek bir kadro hazırlığındayız” şeklinde konuştu. Ayrıca, millete evlatlarının kendi gelecekleri için bir araya geldiğini hatırlattı.