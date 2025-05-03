Yavuz Ağıralioğlu Trabzon’da Buluştu

YAVUZ AĞIRALIOĞLU TRABZON’DA HALK BİRLİĞİ SAĞLADI

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon’da halkla buluştu. Ağıralioğlu, Atatürk Alanı’nda gerçekleştirilen “Halk Buluşması” programında, memleketi Trabzon’da olmanın mutluluğunu paylaştı. İktidarı eleştirirken A Partiyi, şehrin sorunlarına çözüm üretmek için kurduğunu belirtti.

MEMLEKETİN GELECEĞİ İÇİN HAREKET EDİYORUZ

Partisinin hedefleri hakkında bilgi veren Ağıralioğlu, “Biz bir parti telaşının, bir oy hevesinin, ne olacak gayesinin değil, Türk milletinin geleceğinin partisiyiz.” ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, A Parti’nin, diğer partilerin sorumluluklarını taşıyan bir ciddiyetle hareket ettiğini vurguladı ve “Biz memleketin evlatlarıyız, Türk milleti için güçlü yarınlar için düşmanına yetebilen, dostlarını sarıp sarmalayabilen maharet olsun partimiz.” şeklinde konuştu.

PARTİ İL BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINI YAPTI

Toplantı sonrasında Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.