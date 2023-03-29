Yavuz Ağıralioğlu’na sert tepki

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası sonrası parti karıştı. Ağıralioğlu hakkında çok sayıda yorum geldi.

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. 4 cumhurbaşkanı adayının yarışacağı yarışta iktidar cephesinin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Muhalefetin oluşturduğu 6’lı masada ise yaşanan birçok krizin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi belirlendi.

Akşener’in masayı dağıtıp tekrar dönmesine sahne olan olaylı aday belirleme süreci sonunda Kılıçdaroğlu aday ilan edildi ancak İYİ Parti’de çatlak sesler devam etti.

Aday belirleme yöntemine ve Akşener’e yapılanlara çok kızan Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşüp seçimde desteğini almasının ardından tepkisinin dozunu iyice artırdı. Önceki günlerde 6’lı masayı ağır sözlerle eleştiren Ağıralioğlu, dün sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Gelişmeler bu şekildeyken Ağıralioğlu’na partisinde adeta savaş açıldı. Dün istifasının duyurmasının ardından Ağıralioğlu’nun Akşener’le randevusu jet hızıyla iptal edildi. Ağıralioğlu, görüşme için Akşener’le vedalaşmaya için gideceğini söylemişti.

Ayrıca partideki birçok kişi İYİ Parti’den sözcülükten grup başkan vekilliğine kadar birçok üst düzey görevde bulunan Ağıralioğlu’na yönelik sert tepkiler yöneltti.

GÖRÜŞME KAPISI KAPATILDI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağıralioğlu’nun “İstifa edeceğim. Akşener’le vedalaşmaya gidiyorum.” Sözleri sonrası bir açıklama yaptı. Zorlu, Ağıralioğlu’nun Meral Akşener’le görüşme kapısının kapalı olduğunu söyledi.

“SUSTU, SİNDİ, KORKTU…”

Görüşme iptali şoku yaşayan Ağıralioğlu ayrıca partideki birçok ismin hedefi oldu. Şehit kız kardeşine ettiği küfür nedeniyle bir dönem çok konuşulan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin” dedi. Türkkan, Ağıralioğlu için ‘Sustu, korktu, sindi’ nitelemesi yaptı.