Yavuz Bingöl, Malazgirt’te Konser Verdi

YAVUZ BİNGÖL MALAZGİRT’TE KONSER VERDİ

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümüne özel etkinlikler kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde bir konser düzenledi. Ünlü sanatçı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda gerçekleştirdiği etkinlikte, Malazgirt’in Türk tarihi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bingöl, “954 yıl önce Sultan Alparslan’ın bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir savaşın değil, milletimizin Anadolu’daki varlığının temeli oldu. Bugün burada sizlerle birlikte bu ruhu yaşatmak benim için büyük bir onur.” diyerek duygularını dile getirdi.

MÜZİKSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Sevilen türkülerini sahnede seslendiren Yavuz Bingöl, konser sırasında alanı dolduran müzikseverlerden büyük bir destek aldı. Katılımcılar, Bingöl ile birlikte şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Binlerce kişinin bir araya geldiği bu etkinlik, Malazgirt Zaferi’nin anlamını ve önemini bir kez daha pekiştirdi.