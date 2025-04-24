Yavuz Çetin Amasya’da defnedildi

YAVUZ ÇETİN’İN HASTALIK SÜRECİ

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçı, Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine has tarzıyla tanınmıştır.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Yavuz Çetin, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde bir tören yapıldıktan sonra Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran İmam-Hatip Nihat Arpaguş, öğrencisi olduğu için sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz Gemi’ şiirini okuyarak uğurladı.

ÇETİN’İN SANATA KATKILARI

Yavuz Çetin’in kültüre ve sanata önemli katkılarının olduğunu belirten Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” sözleriyle onun yeteneğini ifade etti.

YAVUZ ÇETİN’İN HAYATI

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yönelmişti. Numerous sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda kaleme aldığı şiirler sayesinde edebiyat dünyasında da adından söz ettirmiştir.