Yavuz Çetin Anma Konseri Gerçekleşti

YAVUZ ÇETİN İÇİN ANMA KONERTİ DÜZENLENDİ

Türk blues rock müziği sanatçısı, söz yazarı, besteci ve gitarist Yavuz Çetin’in vefatının 24. yıl dönümünde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Ustalara Saygı Yavuz Çetin Anma Senfonisi” konseri yapıldı. Sahnedeki performansa Yavuz Çetin’in müzisyen dostlarının yanı sıra sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin de babasının Fender Stratocaster 71 model gitarıyla katıldı.

GECENİN AÇILIŞ KONUŞMASI

Konserin açılışında müzisyen Batu Mutlugil, Tanju Eksek ile Yavuz Çetin’in uzun bir geçmişe dayanan dostluğuna vurgu yaparak, “Beraber uzun zaman Bodrum’da çaldılar. Biri beni Yavuz’la tanıştırdı. ‘Aradığın gitarist gerçekten var’ dedi. Yavuz’u hiç unutmuyorum. 16 sene bilfiil yan yana sürdü. Yavuz inanılmaz bir melekti. Onu oğlum gibi sevdim.” ifadelerini kullandı. Müzisyen Tanju Eksek ise Çetin için düzenlenen anma programlarının etkileyici olduğunu belirterek, “Provalarda çok etkilendim. Bugün çok daha farklı olacak. Çünkü muhteşem bir grupla birlikte olacağız. Çok heyecanlandık. Böyle bir şey yaşamamıştık.” şeklinde konuştu.

ŞARKILAR SENFONİK FORMDA YORUMLANDI

Çetin’in eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu şefi Neyzen Özsarı’nın düzenlemeleriyle senfonik bir formatta sanatseverlerle buluştu. Konserde, “Hiç Düşünmezsin”, “Sahil”, “Onun Şarkısı”, “Bul Beni”, “Kimse Bilemez”, “Köle” gibi parçalar repertuvara dahil edildi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Orkestra tarafından düzenleyen konserde, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Akın Eldes gibi sanatçılar sahne aldı. 1990’ların ünlü grubu Blue Blues Band’ın gitaristi olan Yavuz Çetin, 15 Ağustos 2001’de hayata gözlerini yummuştu.