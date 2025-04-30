Yavuz Navruz, Meydanlarda Olacağız!

SORUNLARA VE TALEPLERE DİKKAT ÇEKİLİYOR

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir mesaj yayımladı. Navruz, sorunlar, öneriler ve talepler ile ilgili coşkuyla, inançla meydanlarda yer alacaklarını belirtti. Tüm sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan müdahaleleri kınadıklarını ifade eden Navruz, sendikadan istifaya zorlanan ve işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine geri dönmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunması gerektiğini vurgulayan Navruz, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden daha fazla pay almasını istediklerini aktardı. “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir” diyen Navruz, HAK-İŞ olarak toplu sözleşme düzenini bozmayacak, güçlendirecek bir asgari ücret uygulaması talep ettiklerini belirtti.

YARDIM SİSTEMLERİ VE VERGİ DÜZENLEMESİ GEREKEN BİR KONU

Çalışamayan ya da geliri yetersiz olan vatandaşlar için bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı systeminin kurulmasını isteyen Navruz, işsizlik sigortası ödeneğinin tüm çalışanların katkısıyla faydalanabileceği bir modele dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Vergilendirme konusunda da aile yükümlülüklerinin göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Navruz, vergi matrahı ve oranlarının söz konusu yükümlülüklere uygun bir şekilde belirlenmesini talep etti. Kriz dönemlerinde tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 ile sınırlandırılmasını isteyerek, ücretlerdeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini vurguladı.

SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE ENGELLER KALDIRILMALI

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalı işyerlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Navruz, sendikal hakların yaygınlaştırılması gerekliliğine değindi. Çeşitli talepleri ile ilgili olarak Navruz, yarın bu konuların gündeme gelmesi için meydanlarda olacaklarını duyurdu.