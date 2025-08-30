Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos’u kutladı

KUTLAMANIN ANLAMINA VURGU

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir mesaj paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki orduların ve Büyük Türk Milletinin birlikte kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin, tarihimiz açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Başkan Turan, mesajında şu şekilde ifade etti: “Milli Mücadele Dönemi’nin başarı ile taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi; bütün imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun milletçe kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen ve tarihin seyrini değiştiren bir zafer olması yönüyle önem arz etmektedir.”

İLERİ GİDEN BİR MİLLET

Turan, tarih boyunca hürriyeti için büyük mücadeleler veren milletin, 30 Ağustos’ta kazandığı zaferle bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bunu yaparak tarihe adını altın harflerle kazıdığını vurguladı. Ecdadın büyük bir özveri ile verdiği mücadelenin tarihimizin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Turan, bu zaferin geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüme konusundaki ilham kaynağı olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Başkan Turan, eğitim kurumlarının da bu noktada önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, şehitlerin kanlarıyla sulanmış toprakların bütünlüğünü koruyacak olan gençler yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı. Vatanını ve bayrağını seven, milli ve manevi değerlerini benimseyen, bilim, kültür, sanat ve teknoloji ile yetişmiş nitelikli gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu söyledi. Bu bağlamda, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlere sonsuz şükranlarını sunduğu mesajını sonlandırdı. Turan, “Bu duygu ve düşüncelerle, Milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, birlik ve beraberliğinin en önemli simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.” dedi.