Yavuz Sultan Selim’e Demiryolu İnşaatı Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesine ilişkin Dünya Bankası’yla görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten Uraloğlu, “Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı’ya kadar inecek yaklaşık 120 kilometrelik hattın kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız” dedi.

YENİ DEMİR YOLU İHTİYACI

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Marmaray sayesinde Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlandığını ancak kent içi yolcu taşımacılığındaki yoğunluktan dolayı ana hatlar için yeterli kapasite elde edilemediğini ifade etti. Bu nedenle kesintisiz yük ve yolcu ulaşımını sağlamak amacıyla ek bir çift-hat demir yolu ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Uraloğlu, “Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca Demiryolu güzergahı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek, İstanbul Havalimanı’na ulaşmakta ve devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanmaktadır” şeklinde bilgi verdi.

PROJE DETAYLARI VE KAPASİTE ARTIRIYOR

Söz konusu demir yolu hattının toplam uzunluğunun 120 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, bu hattın hem yük hem de yolcu taşımacılığıyla işletileceğini aktardı. Proje kapsamında ayrıca 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel inşa edileceği bilgisini verdi. Uraloğlu, Gebze – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca demir yolu hattının inşası ile birlikte, Asya ve Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli taşımanın mümkün olacağını bildirdi. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı ile yüksek standartta bir demir yolu ile bağlanacağına da dikkat çekti.