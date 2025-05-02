Yavuz Top 75 yaşında öldü

YAVUZ TOP’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, 75 yaşında hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul’da Siyami Ersek Hastanesi’ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Top, tedavisinin devam ettiği yoğun bakım servisinde vefat ediyor. Sanatçının anısına yarın saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bir anma programı düzenlenecek. Ardından saat 13.00’te Kartal Cem Evi’nde cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatıyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk halk müziğinin güçlü sesi, sazın ve sözün ustası Yavuz Top’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Anadolu’nun ezgilerini kuşaktan kuşağa aktaran, kültürümüzü sahnelerde yaşatan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz. 2004 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’ndan emekli olan sanatçımız hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır.” ifadelerine yer veriyor.

YAVUZ TOP’UN SANAT YAŞAMI

Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde dünyaya geliyor. 7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967’de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazanarak “Yetişmiş Bağlama Sanatçısı” unvanını alıyor ve staj veya kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılıyor. Halk müziğinin çağdaşlaşması ve evrensel düzeye ulaşabilmesi için pek çok çalışma yaparak, 1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak görev alıyor.

BAŞARILARI VE ALBÜMLERİ

Halk müziği tarihinde ilk kez “çok sesli halk müziği” denemelerine imza atan Yavuz Top, televizyon ve radyolarda bu tür eserlerin yayımlanmasını sağlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte, “Muhabbet Grubu” adı altında 7 albüm çıkaran sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Bestelediği film müzikleri ile pek çok ödül alan Yavuz Top, 300’e yakın halk türküsü derleyerek bu alana önemli katkılarda bulunuyor.