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Yavuzeli’nde Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

YAVUZELİ İLÇESİNDE HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde havaya ateş eden bir şüpheli tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi’nde Y.K’nin kendisine ait ruhsatsız tabancayla 14 el ateş ettiğini ve sokakta bulunan vatandaşları tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtığını bildiren ihbar üzerine harekete geçti.

EKİPLER SUÇ ALETİYLE ZANLIYI YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, zanlı Y.K’yı suç aleti olan ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlik tarafından tutuklandı.

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