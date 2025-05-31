Yaya Geçidinde Araç Çarpması, Ölüm

YAYA GEÇİDİNDE TRAFİK KAZASI

Samsun’da meydana gelen bir trafik kazasında, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, Bafra ilçesinde, Samsun Sinop karayolu üzerinde gerçekleşti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinde ilerleyen Cemal A. idaresindeki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç, 77 yaşındaki Ali Can’a çarptı. Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Can, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.