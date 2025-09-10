Yaya Geçidinde Kadın Darp Edildi

DARP OLAYI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çankaya Strazburg Caddesi’nde yaya geçidini kullanmaya çalışan bir kadın, hızla yaklaşan bir araca sinirlendi ve yakındı. Bu durum üzerine aracın sürücüsü duraklayarak, yaya geçidinden geçen başka bir yaşlı kadına saldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde A.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Bu gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, S.Ç’nin yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada bir araçtan inen iki kişi tarafından darbedildiğini belirtti. Baba-oğul olan A.A. ve B.C.A’nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları ifade etti:

“İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız.”