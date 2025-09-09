Yaya geçidinde saldırı sonucu yaralandı

ÇANKAYA’DA YAŞANAN YUMRUKLU SALDIRI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, yol vermeme üzerinde yaşanan bir tartışma sonucunda bir kadın, sürücünün saldırısı ile yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle kaydedildi. Strazburg Caddesi’nde gerçekleşen bu olayda, yaya geçidinden geçmekte olan bir kadın, kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye tepki gösterdi. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa süre içerisinde büyüdü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın ardından sürücü, aracını durdurarak kadına yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi ile sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Yaralanan kadın, sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Olayın ardından sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anını gören tanıkların ifadeleri de dikkat çekti.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayın tanıklarından biri olan Ayhan Pekince, “Öğlen saatlerinde yaya geçidinde geçmekte olan iki kadın, araç içerisindekilerle tartışmaya başladı. Aracından inen şahıs kadına yumruk atıp kaçtı. Bu, yapılmaması gereken bir şey. Kaçmasalardı biz gereken müdahaleyi yapacaktık” şeklinde konuştu.