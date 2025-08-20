Yaya Geçidinden Geçen Çocuğa Araç Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER
Çorlu’da, yaya geçidinden geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle arabanın çarpması sonucu yaralandı. Olay, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde, adliye karşısında gerçekleşti.
KAZA VE SONUCU
Cumhuriyet Parkı yönünde seyreden E.B. isimli sürücünün, yaya geçidinden geçiş yaptığı iddia edilen 12 yaşındaki B.Ç.’nin elektrikli bisikletine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayın hemen ardından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk hastanede tedavi altına alındı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
POLİS İNCELEMELERİ
Kaza hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Polis, kazanın nedenine dair gerekli araştırmaları yaparak, daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.