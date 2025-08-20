Haberler

Yaya Geçidinden Geçen Çocuğa Araç Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Çorlu’da, yaya geçidinden geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle arabanın çarpması sonucu yaralandı. Olay, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde, adliye karşısında gerçekleşti.

KAZA VE SONUCU

Cumhuriyet Parkı yönünde seyreden E.B. isimli sürücünün, yaya geçidinden geçiş yaptığı iddia edilen 12 yaşındaki B.Ç.’nin elektrikli bisikletine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayın hemen ardından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk hastanede tedavi altına alındı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

POLİS İNCELEMELERİ

Kaza hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Polis, kazanın nedenine dair gerekli araştırmaları yaparak, daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarına başladı. Bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi planlanırken, sivil kayıpların artabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Haberler

Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir bodrum atölyesinde tüp patlaması yaşandı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.