Yaya Motosiklet Çarpmasıyla Yaralandı

OTORİTE ÇARPARKEN YARALANDI

Eskişehir’de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Yaşanan kazada yaralanan yaya için motosiklet sürücüsü büyük bir endişe taşıdı. Olay, Atatürk Caddesi’nde, saat 15.00 sıralarında ışıkların civarında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, bir erkek sürücünün kontrolündeki 26 ALS 107 plakalı motosiklet, karşıdan geçmeye çalışırken yayaya çarpıyor. Bu çarpışma sonrasında yere düşen yaya için motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis’e haber veriyor. Herhangi bir açık yarası olmadığı dile getirilen yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk ediliyor.

SÜRÜCÜNÜN ENDİŞESİ

Motosiklet sürücüsü, ambulans hastaneye hareket edene kadar sağlık ekiplerinin yanında kalarak yaralıyla ilgileniyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıyor.