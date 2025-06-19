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Yaya, Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

YAYA KAZASI MEYDANA GELDİ

Elazığ’da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, merkez Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, yaya karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durum sağlık ekiplerine bildirildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay alanında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme gerçekleştirdi.

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