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Yaya, Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Doğukent Mahallesi, Bahattin Öğel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil, yayaya çarparak kaza meydana getirdi.

Kaza sonrası, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazanın sebeplerine dair inceleme başlatıldı.

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