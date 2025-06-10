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Yaya Otomobil Tarafından Yaralandı

YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAYAYA ARAÇ ÇARPTI

Elazığ’da, yaya olarak yolun karşısına geçme girişiminde bulunan bir kişi, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza, Doğukent Mahallesi’nde, Bahattin Öğel Caddesi’nde meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil, yaya olan kişiye çarptı. Kazanın ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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