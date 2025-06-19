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Yaya, Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

YAYA KAZASI OLAYI

Elazığ’da karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Üniversite Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpmasıyla yaralanma yaşadı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumu bildirenlerin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili detaylı inceleme yaptı.

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